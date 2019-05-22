Минфин Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за некачественной нефти по итогам I полугодия

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси оценит выпадающие доходы бюджета из-за ситуации с некачественной нефтью из РФ по итогам I полугодия. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович во время заседания Совета Министров об итогах социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается ситуации с поставками нефти и проблем, связанных с некоторыми вынужденными остановками в работе нефтеперерабатывающих заводов, мы почувствуем эффект этого несколько позже. Пока, за четыре месяца, они на поступлении доходов в бюджет не отразились. Скорее всего, мы увидим эти выпадающие доходы по полугодию", - отметил Максим Ермолович.

"Тогда уже по полугодию будем делать полную оценку исполнения бюджета за год, оценивать дополнительные доходы, которые формируются по отдельным источникам, и видеть, какие доходные источники проваливаются", - уточнил министр.

При этом он обратил внимание, что в целом задача по наполняемости в соответствии с принятым законом "О бюджете" сохраняется, и Минфин будет ее выполнять.

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