Минфин Беларуси вступил в Международную организацию комиссий по ценным бумагам

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси принято в Международную организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в качестве ассоциированного члена. Такое решение приняло правление организации, сообщили БЕЛТА в Минфине.

В результате вступления в IOSCO Министерство финансов получило доступ к наиболее актуальным подходам в области регулирования рынка ценных бумаг, а также возможность запрашивать консультационную поддержку экспертов организации. Повышенное внимание в IOSCO уделяется вопросам, связанным с правоприменением, корпоративным управлением, долгосрочным финансированием предприятий малого и среднего бизнеса и функционирования инфраструктуры, а также защитой прав инвесторов для стимулирования экономического роста.

"Получение статуса ассоциированного члена IOSCO является важным промежуточным этапом дальнейшей интеграции фондового рынка Беларуси в мировую финансовую систему. Приоритетным направлением в ближайшей перспективе будет присоединение Министерства финансов к Многостороннему меморандуму IOSCO о взаимопонимании в области консультирования, сотрудничества и обмена информацией, который позволит наладить надзорное взаимодействие с большинством зарубежных регуляторов рынка ценных бумаг и будет способствовать привлечению инвестиций предприятиями Беларуси на международных рынках капитала", - отметили в Минфине.

Международная организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions) создана в 1983 году. Она представляет собой организацию, объединяющую регуляторов рынков ценных бумаг различных стран, и насчитывает 129 полноправных, 33 ассоциированных и 67 аффилированных членов. В IOSCO входят страны Евразийского экономического союза, Европейского союза, Северной Америки, Австралии и Океании, а также большая часть государств Южной Америки и Юго-Восточной Азии.-0-