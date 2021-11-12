Минфин: дефицит республиканского бюджета в 2021 году составит Br3 млрд

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета в 2021 году составит Br3 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доходы республиканского бюджета по итогам года составят Br26,9 млрд, расходы - Br29,9 млрд. Дефицит составит Br3 млрд - это в два раза меньше уточненного плана. Этот показатель снижен, несмотря даже на те дополнительные расходы, которые понесло государство, в том числе в связи с COVID-19", - сказал Юрий Селиверстов.

При этом по итогам января-октября получен профицит республиканского бюджета в размере Br0,3 млрд. Это связано с поступлением квартальных платежей. "До конца года такого объема платежей уже не будет", - отметил министр.

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