Минфин: новая реструктуризация долгов госпредприятий не создает рисков для бюджета

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая реструктуризация долгов госпредприятий не создает рисков для бюджета, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович напомнил, что в 2015-2016 годах удалось найти решения для предприятий, которые оказались в кризисной ситуации. "Министерство финансов провело работу с банками и бюджетом, чтобы сохранить предприятия и их производственный потенциал, не остановить работу, создать условия, чтобы они могли в условиях 2015-2016 года продолжать работать и пополнять бюджет", - отметил он. Тогда была проведена реструктуризация долгов госпредприятий.

"Сейчас фактически заканчивается пятилетний период реструктуризации этих долгов. По части предприятий мы видим существенное улучшение ситуации, они справляются со своими текущими обязательствами и начинают поэтапно рассчитываться перед банками и бюджетом. Можно сказать, эти предприятия вышли на устойчивый трек", - пояснил министр. В то же время у некоторых предприятий проблемы сохраняются, приходится принимать новые решения по реструктуризации их обязательств. Это касается сельхозорганизаций, а также ряда предприятий, по которым ситуация не улучшается, в том числе из-за сегодняшнего состояния внешних рынков.

"Сегодня на рассмотрении в Министерстве финансов есть ряд проектов указов, которые предусматривают новую реструктуризацию обязательств госпредприятий. Каких-либо дополнительных рисков для бюджета это не несет. Эти долги уже были ранее реструктуризированы, и речь идет о том, чтобы эту реструктуризацию просто продлить", - уточнил Максим Ермолович. Он подчеркнул, что Министерство финансов ответственно относится к фискальным рискам, постоянно их оценивает и мониторит, поэтому невозврат средств некоторыми государственными предприятиями не создает угроз бюджетной сбалансированности.-0-