Минфин определил порядок перечисления заработанных на республиканском субботнике средств

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин определил, как будут перечисляться денежные средства, заработанные на республиканском субботнике в 2021 году. Это предусмотрено постановлением Минфина от 12 апреля 2021 года №31, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом определено, что республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.

Некоммерческие организации перечисляют наличные денежные средства в размерах, определяемых добровольно их коллективами, на отдельные счета рай- и горисполкомов или на текущий (расчетный) банковский счет организации (с последующим перечислением их на отдельные счета рай- и горисполкомов).

Районные и городские исполнительные комитеты ежедневно перечисляют на отдельные счета областных исполнительных комитетов полученные от субботника денежные средства.

Облисполкомы, Минский горисполком ежедневно перечисляют 50% данных средств на отдельный банковский счет Министерства финансов в Национальном банке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-