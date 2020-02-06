Минфин планирует придерживаться жесткой бюджетно-налоговой политики

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин Беларуси планирует придерживаться жесткой бюджетно-налоговой политики в среднесрочной перспективе. Об этом сообщил сегодня заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании Республиканского клуба директоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономические условия остаются достаточно сложными, внешние условия жесткие. Причем присутствует большая доля неопределенности. Это не позволяет нам отказаться от жесткой бюджетно-налоговой политики и не дает сформировать резервы, которые могли бы быть направлены на проведение системной налоговой реформы", - сказал Дмитрий Кийко.

Сегодня перед бюджетом стоит ряд задач, которые необходимо решать, отметил он. "Это сбалансированность доходной и расходной части бюджета, причем сохранение этой сбалансированности в пределах той налоговой нагрузки, которая имеется, то есть без повышения ставок налогов для субъектов хозяйствования", - сказал замминистра.

"Сохраняется также фактор неопределенности (конъюнктурный) по сырьевым товарам, который формирует достаточно серьезные риски и достаточно серьезным образом влияет на бюджет, - отметил Дмитрий Кийко. - Это как влияние, которое можно просчитывать (например, в рамках налогового маневра до 2025 года сокращение ставок вывозных таможенных пошлин и, соответственно, сокращение поступлений в бюджет), так и те факторы, которые в любой момент могут сыграть (неопределенность с поставками нефти, что формирует достаточно серьезные вызовы для бюджетной системы), на которые надо реагировать".

Таким образом, все резервы, которые можно задействовать от совершенствования управления государственными финансами, будут направлены на устранение тех рисков, которые могут сформироваться для бюджета, отметил Дмитрий Кийко.

"Поэтому на среднесрочную перспективу (я бы обозначил ее как трехлетнюю) нам надо будет придерживаться проведения жесткой бюджетно-налоговой политики", - подытожил замминистра.-0-