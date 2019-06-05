Минфин планирует уйти от тарифов в евро на услуги по автогражданке и медстрахованию иностранцев

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов планирует уйти от установления размеров страховых взносов по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обязательному медицинскому страхованию иностранных граждан, прибывающих в Беларусь, в евро, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

"Это следующий этап по дедолларизации, и Минфин над этим работает", - отметил Сергей Осенко.

Он подчеркнул, что при внесении изменений в законодательство будут максимально учтены интересы страхователей. Проект нормативно-правового акта представят на общественное обсуждение.

Сергей Осенко

Говоря о сроках, Сергей Осенко обратил внимание, что министерство рассчитывает подготовить документы в максимально короткие сроки, но маловероятно, что они будут утверждены в этом году. Новые изменения не могут вноситься в законодательство в течение года со дня вступления в силу предыдущих нововведений, чтобы те показали эффективность применения на практике.

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