Минфин подготовит системные предложения для оптимизации налоговой нагрузки

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов подготовит системные предложения для оптимизации налоговой нагрузки в Беларуси, сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас была задача провести работу по выработке предложений, направленных на совершенствование налоговой системы без существенного снижения налоговой нагрузки. Это первый этап, который мы прошли, завершив эту работу подготовкой Налогового кодекса в новой редакции", - отметил Максим Ермолович.

Часть нового Налогового кодекса, которая касается снижения налоговой нагрузки, связана с налогообложением доходов (в том числе доходов от дивидендов, доходов, связанных с инвестиционной деятельностью), а также имущественным налогообложением. "Этот блок не дает больших потерь бюджета, но, тем не менее, создает дополнительные стимулы для инвестирования средств", - пояснил он. Предусмотрено также упрощение налогового законодательства, ликвидация двойственности толкования налоговых норм и существенное улучшение налогового администрирования.

Министр обратил внимание, что при подготовке новой редакции Налогового кодекса основная задача была упростить налоговое администрирование и создать дополнительные инвестиционные стимулы, а на следующем этапе предполагается снижение общего уровня налоговой нагрузки.

"Эти возможности должны быть увязаны с нашими прогнозами и требованиями по расширению налоговой базы, улучшению бизнес-климата в экономике, привлечению инвестиций, росту ВВП, - сообщил Максим Ермолович. - В течение следующего года мы продолжим работу по выработке предложений системного характера, которые будут позволять оптимизировать налоговую нагрузку, снизить давление на хозяйственную деятельность".-0-