Минфин предлагает активизировать работу по продаже госпакетов акций предприятий

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов предлагает активизировать работу по продаже на бирже госпакетов акций предприятий, но с сохранением в собственности государства блокирующих пакетов - 25% + 1 акция, рассказал в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" министр финансов Максим Ермолович, сообщает БЕЛТА.

"Развитие рынка акций неразрывно связано с дальнейшими решениями по снижению доли государства в акционерном капитале, но без потери его контроля в ключевых сферах экономики. В этой связи предлагается активизировать на бирже продажи госпакетов акций предприятий, но с сохранением в собственности государства блокирующих пакетов - 25% + 1 акция. Сделать это надо на принципах системности, регулярности и плановости. Это даст стратегический сигнал о том, что мы готовы пойти по пути формирования регулируемого, ликвидного, привлекательного рынка акций на понятных всем условиях и механизмах. Конечная цель предлагаемых мероприятий - трансформация акции из "мертвого" актива в интересный для широких слоев инвесторов, цивилизованный, обращающийся инструмент, с сохранением контроля государства в стратегических отраслях и предприятиях", - сказал Максим Ермолович.

По словам министра, еще один сдерживающий фактор для динамичного развития рынка ценных бумаг - действие преимущественного права исполкомов на покупку акций. "В настоящее время исполкомы в большинстве случаев не используют предусмотренную в законодательстве возможность. Причины пассивности - владение достаточной долей для принятия решений или нехватка финансирования местных бюджетов. Поэтому считаем, что назрела необходимость отмены устаревшей нормы", - отметил глава Минфина.-0-