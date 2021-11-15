Минфин предлагает обсудить вопросы страховой деятельности

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "О страховой деятельности" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект подготовлен в целях совершенствования государственного регулирования страховой деятельности, дальнейшего ее развития, а также принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

Предполагается, что закон будет регулировать только вопросы, непосредственно связанные с порядком осуществления страховой деятельности. Регулирование отношений по обязательному страхованию сохранится за Президентом Беларуси. Закон обеспечит выравнивание условий деятельности страховых организаций различных форм собственности, дифференциацию минимального размера уставного фонда в зависимости от линий бизнеса страховщика, введение новой формы страхования - "вмененного страхования", расширение объектов страхования, установление требований к системе корпоративного управления в страховых организациях, изменение подходов к гарантированию государством страховых выплат, создание условий для дальнейшего развития видов страхования, относящихся к страхованию жизни.

"В документ будут включены действующие нормативные предписания, которые актуальны, эффективны, не вызывают сложностей в правоприменении и соответствуют потребностям участников отношений в сфере страхования и государства на современном этапе развития страхового рынка", - говорится в сообщении.

Организатор общественного обсуждения - Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 15 по 25 ноября на адрес электронной почты insurance@minfin.gov.by.-0-