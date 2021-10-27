Минфин: самозанятые получат больше возможностей для предпринимательской деятельности

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самозанятые получат больше возможностей для предпринимательской деятельности в соответствии с новым проектом Налогового кодекса. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Новый проект Налогового кодекса: каких изменений ждать белорусам".

"Предполагается дать институту самозанятых больше возможностей по осуществлению простой индивидуальной предпринимательской деятельности без использования наемного труда. Новый проект Налогового кодекса предусматривает такую трансформацию в течение 2022-2023 годов. Планируем с 2023 года перейти от разрешительного принципа к заявительному. Что это значит? Если сегодня самозанятый у нас может заниматься четко определенными видами деятельности, то с 2023 года - любыми, которые не запрещены. Основная ставка предполагается в размере 10% от выручки", - сказал Дмитрий Кийко.

По его словам, для самозанятых разрабатывается цифровая платформа, которая позволит выполнять все необходимые процедуры - от регистрации до прекращения деятельности, уплаты налогов. Планируется, что цифровой продукт позволит самозанятым работать с использованием безналичной оплаты. "Установив это приложение, гражданин сможет работать с потребителями и принимать платежи, выдавать чеки, рассчитывать и уплачивать налоги, строить свои взаимоотношения с налоговыми органами и ФСЗН, словом, выполнять свои обязательства перед государством", - отметил первый замминистра.

Самозанятые смогут через приложение работать и с организациями, но с определенными ограничениями. "Ограничения обусловлены необходимостью препятствовать использованию самозанятых в качестве замены наемных работников. Поэтому для работы с организациями предлагается установить предел в размере Br60 тыс. в год. При превышении этого предела самозанятый сможет продолжать отношения с организацией, просто для него автоматически будет увеличиваться ставка", - пояснил Дмитрий Кийко.

Изменения коснутся и индивидуальных предпринимателей. С 2023 года работать в качестве ИП можно будет только по определенным видам деятельности с привлечением наемных лиц не более трех человек. Первый замминистра отметил, что большинство ИП в Беларуси работает без наемного труда, и они потенциально могут перейти в самозанятые. А для тех, кто использует наемный труд и останется в категории ИП, будут скорректированы условия налогообложения. С 2023 года для индивидуальных предпринимателей будет установлен единый режим налогообложения с уплатой подоходного налога от разницы между доходами и расходами.

Альтернатива этой форме - возможность перехода ИП с наемными работниками в микроорганизации. Для микроорганизаций сохраняется возможность применения упрощенной системы налогообложения.

"В течение 2022 года большинству индивидуальных предпринимателей нужно будет принять решение, в каком виде они смогут или захотят осуществлять свою деятельность. Либо перейти в самозанятые (там предусмотрено значительное упрощение административных и иных процедур), либо продолжить свою деятельность в качестве ИП (если они будут соответствовать определенным видам деятельности), либо перейти в микроорганизацию. Могу анонсировать, что розничная торговля у нас останется тем видом деятельности, которым индивидуальные предприниматели могут заниматься и с 2023 года", - резюмировал Дмитрий Кийко.-0-

Фото Максима Гучека