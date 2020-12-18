Минфин: в бюджете предусмотрены средства для подготовки к выборам в местные Советы депутатов

Во время сессии

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бюджете на 2021 год предусмотрены средства для подготовки к выборам в местные Советы депутатов, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Юрий Селиверстов, комментируя проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год".

Одна из статей расходов бюджета - "обеспечение проведения выборов и референдумов". На эти цели предусмотрено Br13,56 млн.

Юрий Селиверстов пояснил, что выделение этих средств - дежурная процедура с учетом предстоящей кампании. Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы местных Советов депутатов должны пройти не позднее 18 января 2022 года. Точная дата - 2021 или 2022 год - еще не обнародована.

"В любом случае перед выборами осуществляются какие-то предварительные мероприятия, идет подготовка. Средства необходимы, чтобы заранее приобретать необходимое", - сказал министр.

"Поэтому все в рамках плановой подготовки", - резюмировал он.-0-