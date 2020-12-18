Депутаты приняли проект бюджета на 2021 год в двух чтениях

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год" в двух чтениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, доходы планируются на уровне Br23,3 млрд. Расходы рассчитаны на уровне Br27,3 млрд. Дефицит республиканского бюджета предусматривается на уровне Br4 млрд.

Проект бюджета сформирован на основе целевого сценария экономического развития с учетом изменения налогового законодательства.

"В числе приоритетных направлений расходов бюджета - своевременное исполнение долговых обязательств, продолжение работы по повышению оплаты труда в бюджетной сфере и ее сближение с зарплатой в реальном секторе, опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий граждан", - пояснил Юрий Селиверстов.

Министр подчеркнул, что бюджет в 2021 году сохранит социальную направленность.

Предполагается, что зарплаты бюджетников будут повышаться в два этапа с ростом базовой ставки, которую планируют увеличить до Br201.

По словам Юрия Селиверстова, в бюджете предусмотрено оказание государственной поддержки организациям реального сектора экономики.

В Фонд социальной защиты населения в виде субвенций планируется направить около Br1,6 млрд.

Как сообщалось, в доходах наибольшую долю должны составить налоговые доходы - почти Br19,56 млрд. Еще Br2,37 млрд - неналоговые доходы, Br1,36 млрд - безвозмездные поступления.

Из налоговых доходов, по оценке, Br14,1 млрд принесут налоги на товары (в том числе НДС - Br10,4 млрд), еще Br4 млрд составят налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

На общегосударственную деятельность выделят Br13,36 млрд, на национальную оборону - Br1,46 млрд, на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности - Br2,77 млрд.

На национальную экономику расходы определены в размере Br3,72 млрд, на охрану окружающей среды - Br107,8 млн, на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство - Br388,9 млн.

Почти Br1,7 млрд выделят на здравоохранение, Br0,5 млрд - на физическую культуру, спорт, культуру и СМИ, Br1,3 млрд - на образование, более Br2 млрд - на социальную политику.-0-

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