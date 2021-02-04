Министр ЕЭК призвал пищепром ЕАЭС готовиться к ужесточению требований к пальмовому маслу

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предприятиям пищевой промышленности стран Евразийского экономического союза следует начинать уже сейчас подготовку к предстоящему ужесточению требований к применяемому в продукции пальмовому маслу. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко сегодня во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктора Назаренко отметил, что пальмовое масло является одним из самых распространенных пищевых масел наряду с соевым, рапсовым и подсолнечным. "Вопрос не в виде масла, вопрос состоит в том, какие химические контаминанты существуют в этих маслах, и особенно это касается глицидиловых эфиров жирных кислот, - сказал он. - Поэтому в ЕАЭС принято однозначное решение урегулировать содержание этих химических контаминантов. И первый шаг, который был сделан, - внесение в единые санитарные правила требований, аналогичных европейским".

Министр ЕЭК сообщил, что сегодня также идет активная работа по внесению соответствующих требований в технический регламент на масложировую продукцию. "Нам очень важно разобраться с сырьем, - подчеркнул он. - Следующими в очереди стоят два технических регламента, которые касаются общего регламента по пищевой продукции и технического регламента для отдельных видов специализированных пищевых продуктов. То есть стратегически все определено".

По словам Виктора Назаренко, в ближайшее время изменения в технический регламент на масложировую продукцию будут переданы на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета. "Но я хотел обратить внимание, что это новое требование, к которому не готова промышленность, не готово большинство испытательных лабораторий и т.д. Нужно, не дожидаясь того периода, когда оно появится в техническом регламенте, благодаря наличию единых санитарных требований сегодня промышленности готовится к тому, что такой показатель будет уже в ближайшее время. И нужно будет всем подготовить свои предприятия, испытательный комплекс и работать с учетом новых требований", - заявил министр ЕЭК.-0-