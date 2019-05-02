Министр по торговой политике Великобритании планирует посетить Беларусь в июне

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери планирует посетить Беларусь с визитом в июне. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб сегодня на встрече с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Джордж Холлингбери планирует принять участие в первом раунде межправительственного торгового диалога. По словам посла, министр намерен "начать переговоры по торговле и посетить церемонию открытия Европейских игр".

Во время встречи в Совете Республики обсуждались перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, развитие политического диалога. Так, стороны отмечали хорошее взаимодействие на уровне министерств иностранных дел двух стран, позитивные подвижки в межпарламентских контактах. В мае 2018 года Беларусь посетила делегация британских парламентариев. Несколько дней назад возглавлявший ее руководитель межпартийной группы по Беларуси депутат Джон Виттингдейл на дебатах в парламенте Великобритании отмечал открытость Беларуси для взаимодействия с другими государствами, активизацию двустороннего взаимодействия.

Договоренность о создании межправительственного торгового диалога была достигнута в марте 2018 года во время официального визита в Великобританию министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Торговый диалог призван содействовать дальнейшему развитию взаимной торговли и инвестиций между странами.-0-