Минлесхоз пояснил новшества в ведении лесного хозяйства и реализации древесины

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в порядок ведения лесного хозяйства и реализации древесины. Это предусмотрено указом Президента №437 от 23 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Документ принят для рационального использования лесных ресурсов и учитывает интересы всех заинтересованных сторон. "В частности, принятый указ предоставляет возможность лесхозам выставлять для заготовки на биржевые торги древесину на корню для проведения сплошных санитарных рубок. Это, в свою очередь, позволит стимулировать развитие бизнеса в небольших городах и сельской местности", - подчеркнули в пресс-службе. Ранее разрешалось реализовывать древесину на корню для заготовки лишь при проведении рубок главного пользования по мягколиственной группе древесных пород на труднодоступных участках. Во всех остальных случаях действовал запрет на реализацию древесины на корню.

Еще одно важное новшество касается процедуры проведения закупок. "Подчиненным Минлесхозу организациям предоставлена возможность приобретать друг у друга товары, работы, услуги для собственных нужд без процедуры проведения госзакупок. Это позволит оперативнее решать текущие производственные задачи: приобрести недостающий посадочный материал (услуги по посеву и выращиванию посадочного материала), воспользоваться услугой переработки шишек и так далее", - отметили в министерстве.

Указ также утверждает новые правила реализации древесины. В частности, усовершенствован механизм выставления древесины в заготовленном виде на биржевые торги. "На годовые торги будет выставляться 60% от запланированного для реализации на бирже годового объема древесины в заготовленном виде (ранее было 40%). На квартальные - не более четверти объема, не реализованного на годовых торгах, и весь объем деловой древесины, не реализованный на текущих торгах предыдущего квартала (ранее было 10%)", - пояснили в пресс-службе.

Что касается текущих торгов, там будет выставляться равными долями 40% от запланированного для реализации на бирже годового объема древесины в заготовленном виде. Также там будут продавать то, что не реализовано на годовых, квартальных торгах, плюс дополнительный объем сырья, образовавшийся в результате внеплановых мероприятий.

"Данные изменения призваны помочь крупным переработчикам эффективнее спланировать свою производственную деятельность. Они дадут возможность новым юридическим лицам приобрести необходимый ресурс, не дожидаясь годовых биржевых торгов, и, как следствие, безболезненно войти на рынок, а мелких переработчиков сделают более конкурентоспособными", - подчеркнули в Минлесхозе.

Кроме того, в документе уточнены отдельные требования к реализации древесины: предоставлена возможность реализации древесины на корню по согласованию с облисполкомами вне биржевых торгов юридическим лицам, ИП, а также другим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим переработку и поставку продукции на экспорт. Также указом проведена реструктуризация главы, касающейся установления цен на древесину (как в заготовленном виде, так и на корню). Все действующие нормы были собраны в одной главе, что сделает более удобным поиск необходимой информации для потенциальных покупателей.

Обозначенные положения вступят в силу с 1 января 2021 года.-0-

Минлесхоз рассказал о новшествах в области реализации древесины на биржевых торгах