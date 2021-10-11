Минприроды предложило обсудить вопросы бухучета отходов производства

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды "Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету отходов производства", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Проект подготовлен для утверждения и применения единого порядка формирования в бухгалтерском учете информации об отходах производства (в том числе СОЗ-содержащих) при обращении с ними в организациях (за исключением Нацбанка, банков, Банка развития, небанковских кредитно-финансовых организаций, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций).

Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 октября 2021 года включительно на электронный адрес: waste@minpriroda.gov.by.-0-