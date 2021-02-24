Минпром планирует нарастить в 2021 году экспорт более чем на 10%

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минпром планирует нарастить в 2021 году объемы экспорта более чем на 10%. Об этом сказал министр промышленности Петр Пархомчик перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний год начался очень успешно. По предварительным данным, темпы роста экспорта в январе 2021 года превысили прогнозные показатели. Мы видим, что в феврале данная тенденция сохранится. В частности, крупные игроки БМЗ и БЕЛАЗ имеют портфель заказов на первое полугодие", - сказал Петр Пархомчик.

По его словам, в целом прирост объемов экспорта в 2021 году увеличится более чем на 10%.-0-