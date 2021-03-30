Минсельхозпрод: ежегодно Беларусь экспортирует около 400 тыс. т картофеля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно Беларусь поставляет за рубеж порядка 350-400 тыс. т картофеля. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун сегодня на пресс-конференции "О готовности сельскохозяйственной отрасли Беларуси к проведению посевной кампании 2021 года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Картофель - экспортное направление растениеводства. Порядка 350-400 тыс. т этой сельхозкультуры ежегодно продается за пределы Беларуси. В текущем году практически на 27% увеличены площади под картофель в хозяйствах, которые специализируются на его выращивании", - сказал Владимир Гракун.

По его словам, поставки картофеля в основном идут в Россию (около 80%), Украину, Сербию, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, а также страны Прибалтики.-0-