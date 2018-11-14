Минсельхозпрод: по поставкам белорусского продовольствия в Россию идет нормальный диалог

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поставкам белорусского продовольствия в Россию идет нормальный диалог. Об этом заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметил, что после встреч вице-премьеров, а также руководителей сельскохозяйственных министерств и ведомств Беларуси и России определена дорожная карта по ветеринарному взаимодействию. Ветеринары встречаются ежемесячно, как в Российской Федерации, так и в Беларуси. За последние несколько недель открыто около десятка белорусских предприятий для поставок в РФ.

"Я не хочу вдаваться в подробности того, как любят иногда интерпретировать про какие-то войны, я хочу сказать, что никакой войны не было и не будет. Тем более - с Российской Федерацией. В войне всегда есть побежденный, в наших же взаимоотношениях экспорт продукции только увеличивается. А те шероховатости, которые возникают по ряду предприятий, мы их снимаем, - подчеркнул Игорь Брыло. - Все развивается в мире: и лабораторная диагностика тех или иных ингредиентов, которые присутствуют в продукции, и наука работает, эксперты. Поэтому мы подтягиваемся друг к другу - идет нормальный консолидированный диалог".

Как подчеркнул замминистра, отечественные перерабатывающие предприятия сегодня могут спокойно друг друга дополнять. "И если случается ситуация по какому-то предприятию, и Российская Федерация приостанавливает до определенных разбирательств поставки продукции, то у нас есть предприятия, которые займут нишу. Проблем никаких с этим нет", - заверил Игорь Брыло.-0-