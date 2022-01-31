Минсельхозпрод: потребность населения в мясных и молочных продуктах обеспечивается в полной мере

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребность населения в мясных и молочных продуктах в полной мере обеспечивается за счет продукции отечественного производства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметили в министерстве, уровень самообеспечения страны увеличивается из года в год и составляет по мясу 134,9%, молоку 256%. Производство на душу населения мяса превышает на 38,4% его среднедушевое потребление, молока и молочных продуктов - в 3,4 раза.

За январь - декабрь 2021 года молокоперерабатывающие организации системы Минсельхозпрода обеспечили темп роста переработки молока 100,9% (переработано 6,9 млн т молока). Темп роста производства жирных сыров в физическом объеме к соответствующему периоду прошлого года составил 101,6% (произведено 272,5 тыс. т), цельномолочной продукции - 100,8% (1719,9 тыс. т), сухого цельного молока - 157,6% (37,3 тыс. т), сухой молочной сыворотки - 104,2% (126,9 тыс. т).

На мясокомбинатах системы Минсельхозпрода за январь - декабрь 2021 года темп роста переработки скота составил 100,8% к соответствующему периоду прошлого года (переработано 547,1 тыс. т скота в живом весе). Темп роста производства говядины составил 105,4% (произведено 184,7 тыс. т), колбасных изделий - 107,7% (224,7 тыс. т), мясных полуфабрикатов - 121,6% (81,8 тыс. т).-0-