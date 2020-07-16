Минсельхозпрод рассчитывает, что урожай сельхозкультур будет выше прошлогоднего

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия рассчитывает, что урожай сельскохозяйственных культур в этом году будет выше прошлогоднего. Такая информация размещена на сайте Минсельхозпрода по итогам совещания по выработке стратегии проведения уборочной кампании на полях НПЦ НАН Беларуси по земледелию, сообщает БЕЛТА.

В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Александр Субботин, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, заместитель председателя Президиума НАН Петр Казакевич. Белорусские ученые рассказали о направлениях селекционной работы, ответили на вопросы по технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

"Анализ складывающихся объективных факторов формирования урожая (оптимизация посевных площадей, внесение удобрений, соблюдение технологии выращивания растений, погодно-климатические условия) позволяет надеяться на более весомый урожай, чем в 2019 году. В общественном секторе планируется получить не менее 8,2 млн т зерновых и зернобобовых, почти 5 млн т сахарной свеклы, 1,1 млн т картофеля, около 620 тыс. т рапса, 50 тыс. т льноволокна, 600 тыс. т овощей, 170 тыс. т плодов и ягод. Поставлена задача заготовить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов", - рассказали в Минсельхозпроде.

В Беларуси наряду с активной заготовкой травяных кормов завершается подготовка к уборочной кампании, реализуется комплекс дополнительных организационных и технологических мероприятий. Для уборки зерновых и зернобобовых культур будет задействовано 8,5 тыс. комбайнов, более 2 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов и другая техника, которая позволит убрать и сохранить собранный урожай. Рабочий процесс обеспечат более 24 тыс. механизаторов и 12 тыс. комбайнеров.

В южных районах Беларуси заканчивается уборка озимого ячменя: убрано 16,6 тыс. га, что составляет 94,1% запланированных площадей. Намолочено 92,5 тыс. т озимого ячменя, урожайность составляет 56 ц/га. Активно идет уборка озимой сурепицы на зерно: работы проведены на 24,9 тыс. га (88,4% запланированных площадей), намолочено 24,2 тыс. т при урожайности 9,68 ц/га. Что касается озимого рапса на зерно, то он убран с 66,4 тыс. га (21% от плана), намолот составляет 119,7 тыс. т, урожайность - 18 ц/га. Второй укос трав в Беларуси проведен на 525,3 тыс. га (64,2% от плана). Заготовлено 448,4 тыс. т сена (44% к плану), 10,882 млн т сенажа (86,4%) и 476,6 тыс. т силоса (2,49%).-0-