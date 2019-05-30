Минсельхозпрод рассчитывает на снятие запрета на поставки в Россию белорусских яблок и груш

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает, что запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш будет снят. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, заместитель министра Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, этот вопрос снимется. Он просто надуманный", - сказал Владимир Гракун.

По его мнению, продукция, которая выращивается в Беларуси, должна поставляться на рынки партнеров без ограничений. "И я думаю, она будет поставлена", - добавил замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Владимир Гракун обратил внимание, что вопросы, которые время от времени возникают с российскими коллегами в части поставок продовольствия, в итоге снимаются. Что же касается яблок и груш, то белорусская сторона при необходимости готова организовать посещение хозяйств специалистами Россельхознадзора для соответствующей инспекции. "Мы готовы показать сады, которые у нас посажены (а это 20 тыс. га интенсивного типа с урожайностью от 20 до 60 т с гектара)", - уточнил замминистра. Специалистам Россельхознадзора готовы предоставить в том числе информацию, сколько яблок и груш было получено отечественными производителями, сколько заложено на хранение. По словам Владимира Гракуна, это обычная практика. "Так у нас с Россельхознадзором и велось: они делали инвентаризацию, определялись по каждому поставщику по объемам и отслеживали, чтобы те не поставили больше", - пояснил он.

Замминистра в итоге подчеркнул, что сельхозорганизации, фермерские хозяйства, которые выращивают яблоки и груши, не занимаются коммерцией - они производят свое.

Запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш был введен Россельхознадзором с 12 апреля.-0-