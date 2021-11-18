Минсельхозпрод: стабфонды в этом году увеличены практически в два раза

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабфонды в этом году увеличены практически в два раза. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом в этом году получено 9 млн т зерна. Это неплохой урожай. Выполнен государственный заказ по поставкам зерна, крупяных культур, рапса, пивоваренного ячменя. Практически 1 млн т картофеля получено в сельхозорганизациях, а также 631 тыс. т овощей, 170 тыс. т плодов. Данный объем позволяет нам обеспечить население Беларуси плодоовощной продукцией и иметь экспортный потенциал. В текущем году стабилизационные фонды увеличены практически в два раза по всем позициям: картофелю, моркови, капусте, луку, яблокам", - рассказал Владимир Гракун.

Что касается травяных кормов, заготовлено 30 ц кормовых единиц на условную голову скота. "Это обеспечит наше общественное поголовье скота качественным кормом. А это значит, мы будем получать животноводческую продукцию - молоко и мясо", - отметил замминистра.

"В текущем году заложен задел на урожай 2022 года. Посеяно больше озимых зерновых культур, вспахано больше зяби, накоплено больше удобрений. Все эти элементы работают на урожайность и позволят нам приступить к весенней посевной без задержек. В зимний период будем ремонтировать сельскохозяйственную технику", - обратил внимание Владимир Гракун.-0-