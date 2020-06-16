Минсельхозпрод: у Беларуси достаточно ресурсов для обеспечения внутреннего рынка и экспорта

16 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. У Беларуси достаточно ресурсов для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспортных поставок продовольственной продукции. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на Международном аграрном онлайн-форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь, как и многие страны мира, столкнулась с проблемой коронавирусной инфекции, и принимает все необходимые меры для обеспечения здоровья граждан и продовольственной безопасности государства. В стране сохраняется положительная динамика в производстве продукции сельского хозяйства, обеспечении внутреннего рынка и развитии торговли. Так, за 5 месяцев этого года темп производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий составил 104,1%", - сообщил начальник управления.

По его информации, производство молока увеличилось к январю-маю 2019 года на 5,1%, скота и птицы - на 5,3%. Рост производства сырья обусловил положительную динамику в переработке и производстве готовых продуктов питания. За пять месяцев 2020 года увеличены объемы производства молочной продукции: сливочного масла - на 4,2%, сыров - на 8,4%, цельномолочной продукции - на 6,1%, сухого молока - на 10,7%. Увеличены также объемы производства мяса и субпродуктов на 9,1%, в том числе говядины - на 9%, свинины - на 9,6%, мясных консервов - на 13,1%. Белорусскими предприятиями произведено 24,8 тыс. т крупяных изделий (рост на 26,6%).

"Мы прогнозируем сохранение положительных тенденций в производстве продовольствия и, соответственно, располагаем достаточными ресурсами для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспортных поставок продукции. Это подтверждают итоги экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за 4 месяца этого года: он составил $1,8 млрд и вырос на 5,6% к январю-апрелю 2019 года", - отметил Алексей Богданов.

Выросли поставки молока и молочной продукции до $778 млн (темп роста - 108,4%), мяса и мясопродуктов до $320,1 млн (113,9%), рыбы и рыбной продукции до $100,3 млн (105,3%), масел растительных до $88,2 млн (106,9%), вод и алкогольных напитков до $62,4 млн (100,3%), картофеля до $19,6 млн. Поставки осуществлялись в 92 страны мира, в то время как в 2019 году - в 83 страны.

Говоря о прогнозах, начальник управления сообщил, что по итогам года темп производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий прогнозируется на уровне 104,5% к 2019 году. На экспорт запланировано поставить сельхозпродукции и продуктов питания на сумму более $5,7 млрд, темп роста - 104,2%.

"Вместе с тем есть проблемные вопросы, связанные с негативными процессами в мировой экономике, складывающимися под влиянием падения цен на нефть, девальвации национальных валют на целевых рынках сбыта, а также пандемии вируса COVID-19. Так, сегодня среди основных негативных факторов можно выделить такие, как снижение доходов домашних хозяйств, а значит и покупательной способности населения, падение мировой конъюнктуры цен на молочную продукцию от 10% до 35% при растущих объемах производства сырого молока в мире в январе-марте на 2,8%, разрывы логистических цепочек при поставках товаров на рынки дальнего зарубежья и усиление конкурентной борьбы с локальными производителями продовольствия и транснациональными корпорациями", - рассказал Алексей Богданов.

По его информации, для преодоления влияния этих негативных процессов на экспортные поставки белорусского продовольствия Минсельхозпрод вместе с облисполкомами занимается переориентацией сырьевых потоков на производство наиболее ликвидных и прибыльных товарных групп. Например, при растущем спросе на товары с длительными сроками годности увеличивается производство мясных и молочных консервов, масла, ультрапастеризованного и сухого молока, а при падающем спросе на сыры наращивается производство традиционной цельномолочной продукции (кефир, сметана, творог и пр.). Ежедневно ведется мониторинг конъюнктуры цен на внешних рынках для определения наиболее выгодных для белорусского производителя, подчеркнул начальник управления.

"Государственная аграрная политика и принимаемые меры реагирования в Беларуси позволяют учитывать все изменения на рынке продовольствия как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому наша страна, имеющая хороший потенциал в аграрной сфере, может обеспечить как собственную продовольственную безопасность, так и рост поставок продовольствия в страны, столкнувшиеся с рядом проблем в условиях пандемии", - подчеркнул представитель Минсельхозпрода.-0-