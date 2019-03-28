Минсельхозпрод установил закупочные цены на продукцию растениеводства для госнужд на 2019 год

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены предельные максимальные цены на сельскохозяйственную продукцию растениеводства урожая 2019 года, закупаемую для государственных нужд. Соответствующее постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия №18 от 13 марта 2019 года опубликовано сегодня на
Согласно документу, предельная максимальная цена (без НДС) за 1 т ячменя, который поставляется для продовольственных целей, составит Br232,03, фуражного ячменя - Br185,81, пивоваренного ячменя - Br305,25.
Стоимость пшеницы (в зависимости от класса) - от Br303,78 до Br371,47, фуражной пшеницы - Br242,7; ржи, поставляемой для переработки в муку, - Br236,65, фуражной ржи - Br189,89; овса для продовольственных целей (в зависимости от класса) - от Br170,27 до Br225,71, фуражного овса - Br136,43; гречихи, поставляемой для переработки в крупу (в зависимости от класса), - от Br468,9 до Br566,59.
В зависимости от класса цена 1 т проса для продовольственных целей - от Br211,62 до Br231, а для переработки в комбикорма и на кормовые цели - Br169,24; зерна кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов - Br251,78; маслосемян рапса для пищевых целей - Br670, для технических целей - Br650.
Стоимость 1 т сахарной свеклы установлена на уровне Br65 / Br51,9 (кондиционная/некондиционная); початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения - Br389,64.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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