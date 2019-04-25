Минсельхозпрод видит возможность в разы увеличить поставки продовольствия на рынок Китая

25 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько считает возможным в ближайшие годы в разы увеличить поставки продовольствия на китайский рынок. Об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, накануне состоялись две конструктивные встречи с коллегами из управления по регулированию рынка Китая и таможенного управления. Достигнуты договоренности о допуске для поставок на рынок Китая продукции с новых предприятий Беларуси. "Открыты наши предприятия по поставкам переработанной рыбы. Открыты еще 3 молочных предприятия. В целом конструктивно идет продвижение. На сегодняшний день уже открыто 54 молочных предприятия, 2 мясокомбината", - сказал министр.

По его словам, также согласована возможность поставок из Беларуси куриных лапок с пяти птицефабрик, которые прошли аттестацию и аккредитованы на рынке Китая. Кроме кормовых добавок, переработанной рыбы рассматривалась возможность поставок муки, меда, растительных продуктов. Пользуется спросом в Китае и белорусская косметика.

"Я вижу, что мы сегодня актуальны на этом рынке. Нашу продукцию уже попробовали, оценили ее качество. Мы должны говорить об увеличении в разы поставок нашей продукции. За 2 месяца мы сделали экспорт на порядка $3,5 млн только молочной продукции. Это в несколько раз выше, чем в прошлом году. Всего за прошлый год поставлено продуктов питания в Китай на сумму $82 млн", - отметил Анатолий Хотько.-0-