19 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Минск и российские Минеральные Воды может связать прямой авиарейс. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ставропольского края, которое состоялось в Ставрополе под председательством заместителя министра промышленности Беларуси Александра Огородникова и заместителя председателя краевого правительства Николая Афанасова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Участники заседания рассмотрели вопрос организации прямого авиационного сообщения между Беларусью и Ставропольем, - рассказали в пресс-службе. - Было отмечено, что в связи с устойчивым ростом туристического потока между Минском и Минеральными Водами, а также в связи с сильной загруженностью московского авиационного узла особенно актуальным становится вопрос включения регулярного рейса Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды в маршрутную сеть авиакомпании "Белавиа". В этом случае Национальный аэропорт Минск может использоваться как транзитный для пассажиров из Ставропольского края. А туристы из Беларуси смогут летать прямыми рейсами для посещения всероссийских здравниц и горнолыжных курортов".

Стороны сделали также акцент на развитии совместного бизнеса. "Белорусская сторона высоко оценила инвестиционный потенциал Ставрополья. Были предложены варианты строительства на территории региона совместных предприятий по производству и обслуживанию сельскохозяйственной и другой техники белорусских моделей. Кроме того, в регионе широко используются белорусские лифты, и строительство совместного предприятия по их производству и обслуживанию стало бы взаимовыгодным решением для предпринимателей обеих стран", - отметили в посольстве со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Ставропольского края.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Беларуси и Ставропольского края было подписано в 2017 году. За 7 месяцев 2019 года объем внешней торговли составил $63,3 млн. Ставрополье экспортирует товары химической промышленности и аграрного комплекса. Беларусь поставляет сельскохозяйственную технику и запасные части к ней.-0-