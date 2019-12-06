Минск надеется на ясность по компенсации за грязную нефть в ближайшее время - Румас

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск надеется на ясность по компенсации за грязную нефть в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам премьер-министра, белорусская сторона "надеется, что в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет". "До конца года или нет, мне трудно сказать", - добавил он.

Сергей Румас пояснил, что вопрос по компенсации за грязную нефть вынесен за скобки переговоров по интеграционным дорожным картам. "По ней работа продолжается по отдельному треку. У нас есть расчеты по компенсации, но не хотелось бы их называть, чтобы не усложнять переговоры", - сказал руководитель правительства.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 декабря в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов заявил, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. Глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.-0-

Румас: Минск рассчитывает на цену газа на уровне Смоленской области плюс транспортировка "Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона РФ, Смоленской области, плюс расходы на транспортировку", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Беларуси и РФ осталось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам - Румас "Сейчас, готовясь к встрече (с премьер-министром Дмитрием Медведевым. - Прим. БЕЛТА), я посчитал - у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов", - сказал Сергей Румас.

Румас: дорожные карты по интеграции Беларуси и РФ не предполагают наднациональных органов Премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что в тех дорожных картах, пакете документов, который сейчас обсуждается, политических вопросов нет - только экономические.

Румас проведет встречу с Медведевым в Сочи Запланированы встречи в формате один на один и с участием правительственных делегаций. Основной темой обсуждения станут интеграционные дорожные карты.

Правительство не поддержало предложение сделать 31 декабря выходным Вопрос изучили в Совете Министров. "Что касается 31 декабря, правительство не поддерживает установление его выходным", - сказал Сергей Румас.