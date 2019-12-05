Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным и проблематике в отношениях с Россией

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Работа над Программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши группы во главе с премьер-министрами шестого (декабря. - Прим. БЕЛТА) вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители группы, и, если это возможно, примем решение", - сказал глава государства.

"Это исключительно экономическая повестка", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

"О какой можно говорить дальнейшей интеграции (речь об углублении интеграции. - Прим. БЕЛТА), если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа", - привел пример белорусский лидер.

"Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия", - продолжил глава государства.

Он отметил и тот факт, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров.

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