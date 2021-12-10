Минский автозавод представил технику для лесной промышленности на выставке в Вологде

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод совместно с ООО ПК "Русский грузовик" представил на выставке "Российский лес - 2021" в Вологде линейку автотехники, разработанную специально для лесной промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Особое внимание посетителей привлек мобильный офис МАЗ-673110, оборудованный всем необходимым для обеспечения комфортных условий при работе на выездных совещаниях и переговорах. Такая техника незаменима в лесной промышленности, ведь расстояния в этой сфере измеряются сотнями и тысячами километров, поэтому организовывать работу зачастую приходится вдали от благ цивилизации. Мобильный офис производства Минского автомобильного завода позволяет с легкостью решить эту проблему", - рассказали в пресс-службе.

В Вологде с 8 по 10 декабря работают международный лесной форум и выставка "Российский лес - 2021". На форуме обсуждаются важнейшие для лесной отрасли вопросы организации эффективного лесопользования и лесовосстановления, охраны и защиты леса, внедрения передовых технологий в этой области и т.д. Специализация выставки "Российский лес" направлена на сближение научных разработок с ведением лесного хозяйства, лесопользования и лесной промышленности. Проводимые в рамках выставки мероприятия позволяют использовать ее в качестве международной коммуникационной площадки для всех, кто работает в лесном комплексе. Компании-участницы представляют экспозиции на более чем 3 тыс. кв.м открытой и закрытой выставочной площади. На открытых выставочных площадях демонстрируется более 50 единиц современной лесной техники и деревообрабатывающего оборудования.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-