9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод вывел на рынок Украины новое шасси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"МАЗ планомерно расширяет модельный ряд в Украине, заходя в новые сегменты рынка и представляет новую модель в гамме полноприводной техники. Вслед за моделями 4х4 и 6х6 предприятие вывело на украинский рынок автомобиль с колесной формулой 8х8. Модель МАЗ 63362L - новая разработка автозавода. Отличительная особенность - усиленная конструкция 8-колесного шасси и полный привод для обеспечения повышенной проходимости. Новинка комплектуется мотором Weichai WP12 мощностью 460 л.с. и автоматической коробкой передач Allison", - рассказали в пресс-службе.

Грузоподъемность нового шасси составляет 22 950 кг, при этом технически допустимая общая масса - 38 т.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-