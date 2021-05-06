Минский моторный завод планирует серийные поставки двигателей в Читу

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод планирует серийные поставки для нового российского предприятия по производству спецтехники в Чите, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

Сотрудничество с забайкальской компанией началось в 2019 году с просьбы поставить на новый завод опытный двигатель для испытаний, чтобы в перспективе использовать эту модель на одноковшовых погрузчиках грузоподъемностью 3 т.

Специально для российского потребителя было разработано новое исполнение серийного мотора Д-245.5-1469 с оригинальной комплектацией. Ее особенности: применение картера маховика с присоединительными размерами по международному стандарту SAE 3 и маховика - по стандарту SAE 11 1/2, топливного насоса с механическим регулятором определенного поставщика. Кроме того, на ММЗ по желанию заказчика были установлены на двигатель датчики: температуры охлаждающей жидкости, давления масла, засоренности воздушного фильтра, тогда как обычно их устанавливает сам потребитель. В прошлом году в Забайкалье была отгружена опытная партия двигателей Д-245.5-1469.

Недавно новый завод по производству фронтальных погрузчиков был окончательно введен в эксплуатацию. Его мощность составляет около 50 единиц спецтехники в год, покупателями которой станут главным образом производственные, горнодобывающие и дорожно-строительные предприятия. В перспективе планируется также продажа спецтехники предприятиям, работающим в лесной и сельскохозяйственной отраслях. Изготавливаться погрузчики будут на современной сборочной линии, одновременно для них будет выпускаться разнообразное навесное оборудование.

Забайкальская компания, открывшая новый завод в Чите, занимается реализацией и обслуживанием спецтехники в регионе с 2009 года и имеет большой опыт в части требований потребителей, обобщенный и учтенный при организации производства погрузчиков. Это дает основания для уверенности в наличии высокого спроса на них. Как заявил директор компании, на погрузчиках будут применяться двигатели Минского моторного завода. А белорусское моторостроение ждут новые серийные поставки.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-