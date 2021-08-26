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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод увеличил поставки двигателей на Кубу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".В связи с мировой эпидемиологической ситуацией и сложностями в организации логистических транспортировок, в прошлом году на Кубу ММЗ поставил лишь полтора десятка двигателей. Но в нынешнем году кубинский дилер, работающий с Минским моторным заводом, увеличил заявку на белорусские моторы.На Кубу уже отправились 16 двигателей. Более 30 - готовятся к отправке и будут отгружены в сентябре. До конца года дилер готов реализовать более трех десятков моторов."Двигатели предназначены для переоборудования бывших в употреблении тракторов ЮМЗ и автомобилей ЗИЛ. На Кубу отправляются моторы Д-242, Д-245.9Е2 и Д-245.12S. В августе и сентябре отправят двигатели Д-243 в составе 260 тракторов Минского тракторного завода, также возобновившего поставки на Остров Свободы", - рассказали в пресс-службе.Как отметили на предприятии, не менее экзотическое путешествие белорусской технике предстоит и в октябре. Пункт назначения - Судан. Это будут тракторы BELARUS-800 и BELARUS-92 с двигателями Минского моторного завода Д-243 и Д-243.1.Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускают более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-