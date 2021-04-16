Минский моторный завод в I квартале в два раза увеличил поставки в Россию

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод в первом квартале 2021 года в два раза увеличил поставки в Россию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "УКХ "ММЗ".

"Минский моторный завод на протяжении многих лет является надежным поставщиком продукции в Российскую Федерацию. Сегодня ММЗ сотрудничает с 59 российскими предприятиями промышленной сборки, а также работает над установлением партнерских отношений еще с десятью", - отметили в пресс-службе. На территории России основными потребителями продукции ММЗ являются предприятия Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, городов Нижегородской и Ярославской областей, Башкортостана, Мордовии и др.

"По итогам первого квартала 2021 года сохраняется положительная динамика экспортных поставок продукции ММЗ в Россию. За отчетный период отгрузка в адрес промышленных предприятий партнеров увеличилась почти в два раза. Новые перспективные направления сотрудничества и производственные договоренности получили компании Башкортостана и Череповца", - рассказали в ММЗ.

В течение 2021 года Минский моторный завод продолжит развивать товаропроводящую сеть в России по двум направлениям: двигатели и запасные части к ним, а также специальная техника. Экспорт продукции планируется увеличить на 11%. Маркетинговая стратегия предприятия в текущем году направлена на восстановление объемов реализации до уровня перед пандемией и достижение роста 5,9% к уровню 2020-го.

В планах также организовать постоянно действующую выставку расширенного модельного ряда двигателей и спецтехники на торгово-выставочных площадках ООО "Торговый дом "Минский моторный завод" в Ногинске и его партнеров в каждом федеральном округе России.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-