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30 октября 2019, 12:47

Минское производственное кожевенное объединение ведет переговоры о поставках в Китай и Индию

На предприятии
На предприятии

30 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" ведет переговоры о поставках продукции в Китай и Индию. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина по итогам посещения предприятия премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергею Румасу доложили о результатах реализации инвестиционного проекта в ОАО "МПКО", текущем состоянии и перспективах развития предприятия. Премьер-министр посетил производственные цеха и ознакомился с оборудованием и технологическим процессом производства кожи, а также с ассортиментом выпускаемой продукции. Руководитель правительства также дал поручения по решению проблемных вопросов.

В ОАО "МПКО" наблюдается рост складских запасов, остро стоит проблема сбыта накопившейся продукции. "Мы делаем акцент на Китай и Индию, потому что такие объемы другие рынки, думаю, не поглотят. Идут переговоры о поставках, - сказала Татьяна Лугина. - Кроме того, нам нужно усиливать коммерческую службу на предприятии. На заводе недостаточно специалистов в этой области, нужно увеличивать их количество. Их мотивация должна быть через систему премирования труда. Если сбытовик выполнил или перевыполнил задание, он должен получать высокую зарплату".

Премьер-министр проводит мониторинг предприятий, которые в последние годы прошли модернизацию. ОАО "МПКО" - одно из них. В декабре 2016 года завершилась модернизация предприятия, которая проводилась по распоряжению главы государства. Инвестиционные затраты по проекту составили Br26,558 млн, в том числе Br5,996 млн - за счет собственных средств, Br20,562 млн - за счет кредитных ресурсов. Внедрение нового технологического оборудования позволило улучшить качество, расширить и изменить структуру ассортимента в сторону увеличения производства продукции с высокой добавленной стоимостью, минимизировать выпуск дубленого полуфабриката, что в свою очередь привело к снижению затрат на производство и реализацию, расхода химических материалов, а также повышению производительности труда, экономии энергоресурсов, уменьшению объема вывозимых на полигон отходов производства (мездры). "Инвестиционный проект показал свою эффективность. Благодаря модернизации предприятие выпускает конкурентоспособную продукцию и имеет хорошие перспективы. Но есть один проблемный вопрос - достаточно высокая, на наш взгляд, ставка по валютному кредиту на реализацию инвестпроекта (9%). Этот вопрос будет решаться", - подчеркнула председатель концерна.

Сложившаяся в 2018-2019 годах ситуация на мировом рынке по потреблению и реализации кожевенных товаров значительно повлияла на работу соответствующих организаций страны, в том числе ОАО "МПКО". В последнее время наблюдается устойчивая тенденция по снижению потребления таких товаров (готовых и полуфабриката) и, как следствие, падению их стоимости и сокращению экспорта. Основная причина общемирового падения рынка - снижение использования в массовом производстве повседневной обуви из натуральных кож, замена их на синтетические искусственные материалы. "Снижается востребованность натуральных кож и у мебельщиков. То же самое сегодня наблюдается на рынке авиастроения, автомобилестроения. Возможно, мы не совсем успели подстроиться по своим закупочным ценам на шкуры, по скорости снижения затрат и оптимизации издержек", - отметила Татьяна Лугина.

Разработан комплексный план по решению проблемных вопросов ОАО "МПКО". Он включает в том числе оптимизацию и реорганизацию территории предприятия, совершенствование штатного расписания. "Нормирование, производительность труда, зоны обслуживания, работа с сырьем и отходами, приемка товара - задач очень много. Мы разработали новые технические условия по приемке, чтобы качество товара соответствовало той цене, которую мы платим мясокомбинатам", - добавила председатель концерна.

ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" является одним из самых крупных кожевенных заводов в Беларуси и одним из наиболее технически оснащенных предприятий кожевенной отрасли. На предприятии трудится около 500 человек, а средняя зарплата превышает Br1 тыс. Завод был построен и сдан в эксплуатацию в 1988 году по итальянскому проекту. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 500 млн кв.дм готовых кож и 200 млн кв.дм кожевенных товаров из спилка в год.

В настоящее время предприятие выпускает широкий спектр натуральных кожевенных товаров из бычьего, коровьего, конского и свиного сырья с применением хромового и бесхромового методов дубления, различных цветов и методов отделки. Продукция завода может использоваться для верха и подкладки обуви, для мебельного производства, для производства галантерейных изделий и одежды, для протезов, аксессуаров и музыкальных инструментов.-0-

Фото Егора Павлющика

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