Минстройархитектуры: комплексное благоустройство - это не только красота, но и функциональность

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексное благоустройство населенных пунктов - это не только красота, но и функциональность. Такое мнение высказала журналистам начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Министерства архитектуры и строительства Татьяна Гавриленко, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема комплексного благоустройства на контроле у главы государства. Начальник главного управления напомнила, что основными документами в этой области являются директива №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли", а также "Основные направления государственной градостроительной политики". "Все законодательство, которое касается архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, направлено, в первую очередь, на улучшение комплексного благоустройства, эстетического облика населенных пунктов, доступности, качества, комфортности среды обитания. В настоящее время подходы, которые есть в организации комплексного, качественного и доступного жилья, касаются непосредственно благоустройства. Это оборудование благоустроенных и безопасных площадок для детей, обеспечение жильцов машино-местами, создание дворов, закрытых от посторонних, а также развитой инфраструктуры", - отметила Татьяна Гавриленко.

По информации специалиста, ежегодно в Беларуси проводится республиканский смотр санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. Министерство архитектуры и строительства оценивает комплексность проведенных мероприятий, законченность объектов благоустройства, внедрение новых технологий. "Комиссия нашего ведомства ежегодно отмечает целенаправленную практическую работу во всех населенных пунктах республики по комплексному благоустройству, главным результатом которой стало создание выразительных архитектурных ансамблей, общественных центров, культурно-бытовых и торговых зданий, обустройство мемориальных комплексов", - подчеркнула начальник главного управления.

Также, по ее словам, важно создание безбарьерной среды. Постановлением Минстройархитектуры от 13 ноября 2020 года №81 были утверждены и введены с 2 мая 2021 года строительные нормы "Среда обитания для физически ослабленных лиц". "Этим документом устанавливаются обязательные требования к созданию доступной среды жизнедеятельности непосредственно для этих лиц. Указанные нормы обязательны для исполнения, но некоторые отступления от требований возможны в очень редких случаях. Понимаете, комплексное благоустройство - это не только красота, но и функциональность", - подчеркнула Татьяна Гавриленко.-0-