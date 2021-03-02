Минстройархитектуры планирует до конца 2025 года построить более 10 социальных объектов в России

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минстройархитектуры планирует до конца 2025 года построить более 10 объектов социальной инфраструктуры в России. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной движущей силой для экспорта строительных услуг является наш холдинг "Белстройцентр". Он сейчас одновременно строит порядка пяти объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской, Калужской областях. Также мы имеем хорошие перспективы на сотрудничество с Брянской и Псковской областями. В целом до конца 2025 года мы планируем реализовать более 12 таких проектов на территории Российской Федерации", - сказал Руслан Пархамович.

Что касается строительства жилья в России, в этом направлении работают крупные минские застройщики, Гомельский ДСК. "Мы постоянно увеличиваем количество белорусских подрядчиков на территории РФ", - добавил министр.

Кроме того, Руслан Пархамович отметил положительные результаты работы строительных организаций в прошлом году. "Рентабельность по отрасли составила 7%", - рассказал он. Прибыль от реализации за 2020 год выросла по сравнению с 2019-м на 48%. Неплохой темп роста, по словам министра, показала заработная плата у строителей - 113%.

Основные направления, на которых министерство планирует акцентировать внимание в нынешнем году, это незавершенное строительство, рынок арендного жилья, электрожилье, а также комплексная индивидуальная жилая застройка.-0-