Минстройархитектуры разработало основные подсистемы госстройпортала

25 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства разработало основные подсистемы единого государственного строительного портала. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности ведомства Сергей Спиридонов.

Перед специалистами министерства стоит задача организовать цифровую трансформацию стройотрасли, при этом обеспечить переход на электронное взаимодействие всех участников инвестиционно-строительного процесса, создать единую информационную среду, а также максимально содействовать внедрению и развитию технологии информационного моделирования в строительстве. Для этого в Беларуси разрабатывается государственный строительный портал (госстройпортал). "Уже создано ядро портала - набор подсистем, обеспечивающих его функционирование, и несколько подсистем, которые обеспечивают реализацию ряда задач, таких как библиотека базовых элементов для технологии информационного моделирования, подсистема для осуществления административно-регламентных действий и ряд других подсистем. Они находятся в тестовом режиме", - отметил заместитель начальника управления.

Ведется активная работа по юридическому оформлению запуска госстройпортала, продолжается подготовка проекта указа "О цифровой трансформации управления жизненным циклом объекта строительства". "Проект указа уже прошел первый цикл всех согласований, но правительство предложило его еще немного доработать. Это очень важный документ, так как в нем будет определено, каким образом портал будет эксплуатироваться и финансироваться. Как только документ будет согласован и подписан главой государства, а все организационные вопросы решены, мы сможем запустить портал в полную силу, технически мы делаем для этого все возможное", - подчеркнул Сергей Спиридонов.

С помощью госстройпортала в стране сформируется единая информационная среда в стройкомплексе. Станет возможной автоматизация последовательности действий при осуществлении инвестпроектов в строительстве, информационное взаимодействие с государственными информационными ресурсами через общегосударственную автоматизированную информационную систему, осуществление административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг, а также оказание различных информационных услуг. "Упростится сбор информации о состоянии зданий на любом этапе их жизненного цикла, а также хранение этих данных. К тому же мы сможем сформировать банк данных по текущим ценам на продукцию, которая используется в строительстве, и оказывать информационные услуги на основе этих данных", - сообщил заместитель начальника управления.

Госстройпортал будет способствовать разработке, внедрению и развитию технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла зданий и сооружений. Это поднимет процессы проектирования, строительства и эксплуатации объектов на новый качественный уровень, пояснил Сергей Спиридонов.-0-