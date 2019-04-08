Минсвязи: необходимо сформировать четкую и конкретную стратегию цифровизации Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо сформировать четкую и конкретную стратегию цифровизации всех отраслей и страны в целом. Об этом заявил министр связи и информатизации Константин Шульган сегодня на открытии XXVI Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь стала цифровым мостом между странами ЕС, ЕАЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона "Благодаря этим ежегодным встречам Минск стал одной из самых значимых площадок в Восточной Европе для презентации новейших достижений в сфере информационно-коммуникационных технологий", - говорится в приветствии.

"В 2018 году Президентом Беларуси поставлен ряд новых задач по ускорению экономического развития и повышению уровня жизни населения на базе цифровой трансформации. Возросла роль Министерства связи и информатизации как стратегического штаба по развитию цифровых технологий в масштабах всей страны. Это "Индустрия 4.0" в промышленности, точное земледелие в сельском хозяйстве, а также создание полноценной системы электронной медицины и образования. Необходимо сформировать четкую, ясную и конкретную стратегию цифровизации всех отраслей и страны в целом", - отметил Константин Шульган.

По словам министра, форум "ТИБО-2019" призван внести свой вклад в решение поставленных задач и формирование развернутого плана действий по комплексной цифровой трансформации.

Форум "ТИБО" проходит с 8 по 12 апреля на площадке комплекса "Минск-Арена". Специализированная выставка откроется 9 апреля. Как пояснил Константин Шульган, на выставке будут представлены разработки, которые должны принести экономический и социальный эффект в различных отраслях. Внимание уделят перспективным стартапам, которые могут стать прорывными проектами.-0-

Национальный центр маркетинга презентует новации в системе госзакупок на ТИБО-2019 "ГИАС будет способствовать повышению прозрачности и эффективности государственных закупок и снижению операционных издержек для покупателей и продавцов, улучшению качества государственных услуг в целом", - рассказали в центре.

Фото Андрея Покумейко