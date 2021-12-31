31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс до 2025 года планирует реконструировать и возвести 24 моста и путепровода. Об этом рассказал в интервью журналу "Экономика Беларуси" первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, сообщает БЕЛТА.

"Мы очень большое внимание уделяем мостам, потому что именно от их состояния зависит качество маршрутной сети в целом. До 2025 года планируем реконструировать и возвести 24 моста и путепровода, 16 из которых являются первоочередными мостовыми сооружениями. В качестве примера приведу наиболее крупные объекты: мост через реку Сож на Р74, мостовой переход через Березину на дороге Р43, мост через Западный Буг на Р94, а также мост через Неман на дорогах Р41 и М11/Е85", - сказал Алексей Ляхнович.

По его словам, в соответствии с распоряжением главы государства в текущем году начата реконструкция моста через Западную Двину в Новополоцке. Работы должны быть завершены в 2022 году.

***Полный текст интервью опубликован в журнале "Экономика Беларуси".-0-