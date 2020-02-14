Минтранс предложил Кыргызстану проработать организацию прямого авиасообщения между Минском и Бишкеком

14 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в регулярном авиасообщении с Кыргызстаном. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций по итогам рабочей встречи главы ведомства Алексея Авраменко с послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым.

"Мы будем рады предложению, в случае заинтересованности с вашей стороны, проработать организацию прямого авиасообщения между Бишкеком и Минском с авиакомпаниями Кыргызстана. Мы также готовы оказать помощь в удобных стыковках с маршрутами других авиакомпаний в европейском направлении", - отметил Алексей Авраменко. Сейчас прямые рейсы между странами отсутствуют.

Участники переговоров также обсудили сотрудничество в сфере автомобильного транспорта. По словам министра, здесь нет проблемных вопросов, что говорит о полном удовлетворении потребностей обеих сторон.

Фото Министерства транспорта и коммуникаций

Кроме того, белорусские специалисты поделились информацией о действующей в стране системе платных дорог "БелТолл".

Встреча состоялась в преддверии очередной межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.-0-