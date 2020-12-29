Минтранс и Белпрофтранс внесли изменения в тарифное соглашение

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения и дополнения в тарифное соглашение между Министерством транспорта и коммуникаций и Белорусским профессиональным союзом работников транспорта и коммуникаций на 2019-2021 годы. Свои подписи в документе поставили министр Алексей Авраменко и председатель отраслевого профсоюза Николай Матюк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Николай Матюк отметил, что все члены отраслевого комитета рассмотрели замечания и предложения, поступившие от профсоюза. "У нас были дискуссии, правки, но в итоге мы пришли к общему пониманию. На основании подписанного документа будут вноситься изменения в коллективные договора предприятий, - обратил он внимание. - Одна из наших главных целей - создавать благоприятные условия для работы трудовых коллективов и развития производства". Алексей Авраменко подчеркнул, что соглашение является знаковым, и выразил намерение продолжать эффективную работу в этом направлении.

Тарифное соглашение служит одной из основ для коллективных договоров и иных локальных правовых актов организаций. Документом определяются единые по структуре и наличию социальные гарантии и преимущества для работников. Кроме того, тарифное соглашение регулирует такие положения коллективного договора, как нормирование рабочего времени и времени отдыха, внутренний трудовой распорядок, нормы труда, формы, системы и размеры его оплаты. Оно затрагивает также вопросы охраны труда, производственно-технологической, трудовой и исполнительской дисциплины, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам организаций, сроков выплаты заработной платы.-0-