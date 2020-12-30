Минтранс определил порядок использования бюджетных средств для обеспечения безопасного судоходства

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций утвердило инструкцию о порядке использования бюджетных средств на выполнение путевых работ и содержание судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Беларуси. Соответствующее постановление №59 от 28 декабря 2020 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Инструкция определяет порядок использования бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение безопасного судоходства на внутренних водных путях Беларуси и направляемых на финансирование путевых работ и содержание судоходных гидротехнических сооружений.

Распорядителем бюджетных средств является Министерство транспорта и коммуникаций. Получателем - заказчик. Оплата за выполненные в соответствии с заключенными договорами путевые работы и работы по содержанию судоходных гидротехнических сооружений осуществляется на расчетные счета исполнителей.

Основанием для оплаты являются акты о выполнении путевых работ и об обеспечении содержания судоходных гидротехнических сооружений, предоставляемые в органы государственного казначейства заказчиком наряду с платежными поручениями на перечисление бюджетных средств.

Финансирование расходов на содержание судоходных гидротехнических сооружений, находящихся в хозведении исполнителей, осуществляется в размере фактически понесенных затрат в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

В межнавигационный период с января по март в установленном порядке допускается перечисление средств на выполнение путевых работ авансовыми платежами в соответствии с графиком.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-