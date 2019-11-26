Минтранс: соглашение о международных автоперевозках с Китаем может заработать в начале 2020 года

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о международных автомобильных перевозках между Беларусью и Китаем может заработать уже в начале 2020 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Дубина, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель ведомства отметил, что в текущем году было подписано три международных соглашения в области автомобильного транспорта: протокол о внесении изменений в соглашение с Молдовой, которое предполагает введение безразрешительной системы, а также соглашения с Китаем и Великобританией в области международного транспортного сообщения.

"Что касается Китая, то с нашей стороны все процедуры уже завершены. С китайской (по информации соответствующих ведомств) они также либо уже завершены, либо находятся в завершающей стадии, - отметил Сергей Дубина. - По условиям соглашения оно вступает в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о завершении соответствующих процедур. Мы ждем, что это будет либо конец этого, либо начало следующего года".

В любом случае, первые перевозки, по словам представителя Минтранса, начнут осуществляться в 2020 году.

"Раньше Китай исходил из соображения, что перевозки могут идти только в рамках приграничной зоны - 60 км до ближайшего транспортно-логистического центра. Это касалось и иностранных перевозчиков, которые заезжали в Китай, и китайских перевозчиков, которые выезжали из страны. Мы стали третьим государством, с которым Китай подписал документ, который распространяется на все виды перевозок, в том числе транзитные. То есть наши соглашение позволяет осуществлять перевозки не в приграничной зоне, а на территории всего Китая", - отметил Сергей Дубина.

Международные автоперевозчики занимают в Беларуси не последнее место по поступлению валютной выручки. За январь-сентябрь экспорт услуг автомобильного транспорта составил 104,8% к аналогичному периоду прошлого года (более $1 млрд).-0-