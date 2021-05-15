Минздрав установил единые размеры вознаграждений организаторов при госзакупках

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены единые размеры вознаграждений организаторов при государственных закупках. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №42 от 28 апреля 2021 года, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, единый размер вознаграждения организатора при государственной закупке медицинских изделий, запасных частей к ним установлен на уровне 0,54%, при госзакупке лекарственных средств и лечебного питания - 0,26%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

С этой даты вступил в силу указ №494 от 29 декабря 2020 года "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания". Им среди прочего предусмотрено, что Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов ежегодно будут устанавливать единый размер вознаграждения организатора.

Принятие указа позволило сохранить систему закупок в здравоохранении, когда учреждения здравоохранения имеют право как проводить процедуры государственных закупок самостоятельно, так и приобретать медицинские изделия, лекарственные средства и лечебное питание через организатора с учетом ряда особенностей.-0-