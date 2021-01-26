Мишустин: коронавирус незначительно повлиял на торгово-экономические отношения Беларуси и России

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия коронавируса незначительно повлияла на торгово-экономические отношения Беларуси и России. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня в Москве на переговорах с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мишустин констатировал, в целом белорусско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно. "В 2019 году, до коронавируса, у нас товарооборот превысил $35,5 млрд, - напомнил он. - И Беларусь по праву занимает первое место среди наших экономических партнеров на всем пространстве СНГ. Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла, но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе и в торговле".

Глава российского правительства отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Беларусью. По его мнению, необходимо вывести совместную работу на новый уровень, наполнить новым содержанием интеграционное взаимодействие.

"Отношения между Беларусью и Россией уникальны, и ключевую роль здесь играют многолетние производственные связи, в ряде отраслей действуют совместные цепочки добавленной стоимости, налажены взаимные поставки комплектующих", - сказал Михаил Мишустин.

"Важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран и запускать новые кооперационные проекты", - заявил Михаил Мишустин.-0-

Во время встречи

Михаил Мишустин и Роман Головченко

Фото Оксаны Манчук