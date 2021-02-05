Мишустин: наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза смогли избежать наихудшего сценария для своих экономик в период пандемии, сейчас важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах объединения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, сообщает ТАСС.

"Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран", - сказал он, подчеркнув, что борьба с коронавирусом остается важным направлением совместной деятельности стран "пятерки".

"Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего союза", - акцентировал внимание Михаил Мишустин, добавив, что РФ готова оказывать в этой сфере поддержку своим партнерам. Он напомнил, что в России уже зарегистрированы две вакцины от ковида и идет регистрация третьей, а также началась массовая бесплатная вакцинация.

Глава правительства РФ призвал принимать и другие меры по предотвращению распространения инфекции и созданию условий для безопасного пассажирского сообщения внутри союза. Он напомнил о запуске в пилотном режиме приложения "Путешествую без COVID-19", которое сейчас работает в России, Армении и Беларуси.

Использование рядом стран ситуации, вызванной пандемией коронавируса, грозит непредсказуемыми и опасными последствиями, добавил Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что распространение инфекции подорвало экономическую активность большинства стран мира и усугубило имевшиеся проблемы. "От этой беды ни у одного жителя ни одной страны не было иммунитета, который бы мог его защитить. В том числе не было иммунитета у экономики", - заметил Мишустин. Однако вместо сотрудничества в борьбе с пандемией некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах, отметил премьер.

"Все это может привести к непредсказуемым, я бы сказал даже - опасным, последствиям", - подчеркнул Михаил Мишустин. По его словам, с каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны. "И в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие промышленной кооперации в рамках союза и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень", - полагает глава российского правительства. Михаил Мишустин рассчитывает, что страны "пятерки" оперативно приступят к реализации договоренностей в этой сфере, уделив особое внимание совместным проектам по производству высокотехнологичной продукции.

Он напомнил, что в конце 2020 года главы государств ЕАЭС утвердили стратегию развития союза на ближайшие пять лет. План по реализации этого документа должен фокусировать внимание на создании условий для опережающего развития экономик и обеспечении комфортных условий для жизни и работы в странах Евразийского экономического союза.

Премьер-министр России также заявил, что странам ЕАЭС нужно с учетом опыта пандемии усилить поддержку совместных научных исследований и инноваций в здравоохранении, в том числе в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями.

Российский премьер затронул и тему образования. В этой области в ЕАЭС предполагается создание единого информационного портала. "Предстоит обеспечить признание на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также ученых степеней и званий", - сказал Михаил Мишустин.

В приоритете и такие направления сотрудничества, как распространение умных, энергоэффективных технологий, внедрение принципов зеленой экономики. "Все это позволит стимулировать научно-технические прорывы, сформировать на пространстве союза территорию инноваций", - подчеркнул глава российского правительства.

Он обратил внимание на дискуссию о необходимости сближения налогового законодательства стран - участниц ЕАЭС. Как считает российский премьер, это очень важный шаг для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Михаил Мишустин отметил, что ЕАЭС всегда открыт к диалогу. "Уже идет серьезная работа и по сопряжению ЕАЭС и китайского проекта "Пояс и путь", - напомнил глава российского Кабмина. - Это важный этап построения большого евразийского партнерства, пространства для совместного развития".

Стратегия развития союза создает основу для принципиально нового уровня международного позиционирования интеграционного объединения. "Расширение географии сотрудничества всегда помогает наращивать торговый оборот, укреплять взаимодействие в самых разных сферах, упрощать административные процедуры. А главное - это поможет усилить позиции ЕАЭС на международной арене", - подчеркнул Михаил Мишустин.-0-