Мишустин призвал устранять вновь появляющиеся барьеры на рынке ЕАЭС

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо устранять барьеры на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые появляются с расширением сфер взаимодействия стран "пятерки". Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает ТАСС.

По его словам, последовательное устранение барьеров на рынке ЕАЭС крайне важно. К настоящему времени уже снято более 50 из них, а также значительное число ограничений и изъятий. "Однако по мере расширения сферы взаимодействия выявляются и новые препятствия, которые необходимо убирать. Мы сейчас обсуждаем соответствующие планы на два года вперед, на 2021 и 2022 годы", - сказал глава российского правительства.

На сегодняшнем заседании также планируется утвердить правила определения страны происхождения товаров на территории ЕАЭС для государственных и муниципальных закупок. Это, отметил Михаил Мишустин, будет способствовать созданию равной конкурентной среды для производителей и поставщиков всех государств - членов союза.

Кроме того, добавил председатель кабмина РФ, большое значение придается формированию единого рынка услуг в рамках ЕАЭС, в том числе в сфере строительства. Подготовлен план мероприятий для выработки общих подходов к профессиональным квалификациям поставщиков таких услуг. "Эти основы будут закреплены в договоре о взаимном признании такой квалификации. Этот вопрос имеет отношение и к сфере трудовой миграции, затрагивает интересы бизнеса и граждан наших стран", - пояснил Михаил Мишустин.-0-

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