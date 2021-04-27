Миссия технической поддержки ВАО АЭС работает на БелАЭС

Фото belaes.by
Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 26-30 апреля проводят миссию технической поддержки "Обходы рабочих мест. Наблюдения за проведением работ" на Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт станции.
Цели миссии - обмен опытом, изучение лучших практик по вопросам проведения обходов рабочих мест и наблюдения за проведением работ. В состав экспертной группы вошли высококвалифицированные специалисты АО "Концерн Росэнергоатом" и эксперты Московского центра ВАО АЭС.
Как сообщалось, эксперты ВАО АЭС с 5 по 13 апреля проводили миссию технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока БелАЭС.-0-