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27 апреля 2021, 15:44

Миссия технической поддержки ВАО АЭС работает на БелАЭС

Фото belaes.by
Фото belaes.by
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Общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС пройдут 30 апреля

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 26-30 апреля проводят миссию технической поддержки "Обходы рабочих мест. Наблюдения за проведением работ" на Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт станции.

Цели миссии - обмен опытом, изучение лучших практик по вопросам проведения обходов рабочих мест и наблюдения за проведением работ. В состав экспертной группы вошли высококвалифицированные специалисты АО "Концерн Росэнергоатом" и эксперты Московского центра ВАО АЭС.

Как сообщалось, эксперты ВАО АЭС с 5 по 13 апреля проводили миссию технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока БелАЭС.-0-

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